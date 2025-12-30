DAP Başkanı Demirdöğen: Z kuşağını tarıma çekmeye çalışacağız

DOĞU Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Z kuşağını tarıma çekmek için çalışacaklarını belirterek, "Tarımsal mekanizasyon, dijitalleşme, hassas tarım ya da 4.0 olarak söyleniyor; bu tür güncel konulara da proje bazında destek vereceğiz. Kadın ve gençlerden gelmesi şartıyla bu projelere öncelik vereceğiz. Onları bu alana çekmeye çalışacağız" dedi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 2025 yılında desteklenen projelerin yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, "2025 yılında 15 ilde hayata geçirdiği projeler ile bölgenin sosyoekonomik yapısına önemli katkılar sağladı. Eğitim, kültür ve tarım sektörlerinde yoğunlaşan destekler, üretimi artırırken yaşam kalitesini ve beşeri sermayeyi güçlendirdi. 2025 yılı faaliyetlerimiz, bölgemizin potansiyelini harekete geçirme yolunda atılmış dev adımlardır. Özellikle tarımsal altyapıya yaptığımız yatırım, bölge illerimize sürdürülebilir bir ekonomik gelecek sundu. Eğitim ve kültür projelerimizle de genç nesillerin önünü açıyoruz. Bütüncül ve katılımcı kalkınma anlayışımızla bölgeye desteğimiz artarak devam edecektir" diye konuştu. Demirdöğen, DAP İdaresi tarafından 2013-2025 yıllarında tarım, eğitim-kültür, diğer kamu hizmetleri-sosyal, imalat, enerji sektörlerinde 2 bin 86 projeye 13 milyar 433 milyon 929 bin 693 TL ödenek aktarıldığını kaydetti.

58'DEN 60 YAŞA ÇIKTI

Basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Demirdöğen, tarım sektöründeki yaş ortalamasının 58'den 60'a yükseldiğini belirten Demirdöğen, şunları söyledi: "Tarım sektöründeki yaş ortalaması 58'den 60'a çıktı. Tarımdan uzaklaşma söz konusu. 2024-2028 eylem planında amacımız tarımsal mekanizasyonu artırarak işlerin kolaylaştırılması. Gençler ağır işleri sevmiyor maalesef. Bizden de kaynaklanan bir problem var. 'Biz çektik, çocuklarımız çekmesin' mantığıyla hareket ettiğimiz için. İnsanlar yaptığı işleri sevmiyor. Sevmediği işi de çocuğuna yapması için tavsiye etmiyor. Pandemi döneminden sonra tarım üretimi dünyanın en önde gelen sektörlerinden birisi oldu. Gelir anlamında da statü anlamında da gerçekten tarımla uğraşanlar ön plana geçti. Buna rağmen biz hala yaptığımız işten gurur duyacak seviyeye gelmedik. Bundan sonraki projelerimizin tamamına eğitimi de koyduk. Çocuklarımızı bu sektöre çekmemiz için ne gerekiyorsa yapma gayretinde olacağız."

'Z KUŞAĞI DİYE BİR TARAFA ATAMAYIZ'

Z kuşağıyla ilgili bir soruya de cevap veren Demirdöğen, "Z kuşağını beklentileri ile kapasiteleri eşleşmeyen bir nesil olarak tanımlıyorum. ya yeni neslin beklentilerini düşüreceğiz ya da kapasitelerini yükselteceğiz. Z kuşağı diye bir tarafa atamayız. Tarıma girmeyen Z kuşağının beklentisi; 'Daha kolay işler'. Eğer böyle bir imkan sağlanırsa o arkadaşların da bu işlere gireceğini düşünüyorum. Tarımsal mekanizasyon, dijitalleşme, hassas tarım ya da 4.0 olarak söyleniyor; bu tür güncel konulara da proje bazında destek vereceğiz. Kadın ve gençlerden gelmesi şartıyla bu projelere öncelik vereceğiz. Onları bu alana çekmeye çalışacağız" diye konuştu. Demirdöğen, 15 ilde verdikleri desteklerle üretimi yapılan yöresel ürünlerin yer aldığı sergiyi de basın mensuplarına gezdirerek bilgi verdi.