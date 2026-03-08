Haberler

Milli sporcu Şahika Ercümen, kadın askerlerle bir araya geldi

Güncelleme:
Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın askerlerle bir araya gelerek spor üzerine sohbet etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın askerlerle bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, serbest dalışta dünya rekortmeni Ercümen'in İkmal Albay Nadire Çerezci Baycan, Hukuk Yüzbaşı Özge Savaş, Deniz Teğmen Sema Türk ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisi Edanur Kartal ile bir araya gelerek sohbet ettiği belirtildi.

Sohbette, Ercümen ile kadın askerler, spora ilişkin çeşitli branşlardaki tecrübe ve anılarını anlattı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
