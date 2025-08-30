Dalış Okulu Sporcuları Van Gölü'nde Türk Bayrağı Açtı

Dalış Okulu Sporcuları Van Gölü'nde Türk Bayrağı Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit ilçesindeki Dive Ank Dalış Okulu sporcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Van Gölü'nde Türk bayrağı açarak dalış etkinliği düzenledi. Eğitmen Kadir Erekinci, etkinliğin gurur vesilesi olduğunu belirtti.

Van'ın Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Dive Ank Dalış Okulu sporcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı.

Sporcular, Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü kapsamında gölde dalış etkinliği düzenledi.

Suyun altında ve üstünde Türk bayrağı açan sporcular, bayramı heyecanla kutladı.

Dalış okulu eğitmeni Kadir Erekinci, anlamlı günde düzenledikleri etkinlik dolayısıyla öğrencileri tebrik etti.

Gölün derinliklerinde Türk bayrağı açtıklarını ifade eden Erekinci, şunları kaydetti:

"Bu etkinlik bizim için gurur vesilesi oldu. Ayrıca, Van Gölü'nde son iki yıldır başlattığımız pedal board sporu bölge halkı tarafından yoğun ilgi gördü. Yakın zamanda Vanlıları daha farklı ve yeni spor dallarıyla buluşturmanın gayretinde olacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: AA / Özkan Bilgin - Güncel
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi

Aşk İddialarını reddetmişti, ünlü şarkıcıyla otoparkta yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı

Eski parlamento başkanı Avrupa'nın orta yerinde suikasta uğradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.