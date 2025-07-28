Dakar'daki Yoff Plajı Sıcak Havada Kalabalıklaştı

Dakar'daki Yoff Plajı Sıcak Havada Kalabalıklaştı
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Senegal'in başkenti Dakar'daki Yoff plajı, sıcak havanın etkisiyle kalabalıklaştı. Plajda serinlemek için okyanusa dalanlar ve piknik yapan aileler dikkat çekerken, geleneksel Senegal güreşi de etkinliklere renk kattı.

Senegal'in başkenti Dakar'daki Yoff plajı, sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenlerin akınına uğradı.

Dakar'ın kuzeybatısında yer alan ve kentin en kalabalık yerleşimlerinden olan Yoff semtindeki plaj havaların ısınmasıyla doldu taştı.

Serinlemek isteyenler, kilometrelerce uzanan altın renkli kumuyla ünlü Yoff plajından Atlantik okyanusuna girerken, bazı aileler de kıyıda piknik yaptı.

Gün batımına yakın saatlerde ise geleneksel Senegal güreşi yapanlar plaja ayrı bir hareketlilik kattı.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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