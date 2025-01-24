Dakar Büyükelçisi Sağman, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Sağman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yüzsüz" adlı fotoğrafına oy veren Sağman, kategorideki tüm fotoğrafları çok beğendiğini ancak bu kareden çok etkilendiğini söyledi.

Sağman, babasının görevi nedeniyle çocukluğunun bir kısmını Şam'da geçirdiğinin altını çizerek, "1975-1978 yılları arasında Şam'da yaşadım, dolayısıyla Şam'ın bende yeri çok ayrı. Suriye çok güzel bir ülke ve eski günlerine dönmesini yürekten arzu ediyorum. Şam'daki anılarıma ithafen bu fotoğrafa oy veriyorum." dedi.

"Doğal yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" başlıklı fotoğrafını oylayan Sağman, kazların tek sıra yürüdüğü bu karenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Sağman, "Haber" kategorisinde de Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Cem Özdel'in "Namaz vakti" isimli karesini oylayan Sağman, "Spor" kategorisinde de yine Cem Özdel'e ait "Dalgalar arasında" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Oylama sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Sağman, AA Yılın Kareleri oylamasıyla geçen yılın önemli olaylarını hatırladığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması sayesinde bir nevi geçen yılı da yad ediyoruz. Ne kadar çok doğal afet ve trajik olay yaşanmış. Oylamada da hem gülümseten hem hüzünlendiren birçok kareye rastladım. Bu karelere baktıkça geçen sene neler olmuş dünyada bir kez daha anımsıyoruz. Ben de amatör fotoğrafçıyım, elbette sizler gibi profesyonel değilim ancak bu fotoğraflara baktığımda hepinizin birer sanatçı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir oylama düzenlediği için Anadolu Ajansını ve emeği geçen muhabir ve foto muhabiri arkadaşları tebrik ediyorum."