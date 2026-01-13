Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Partisinin 2026 Yılı Hedeflerini Açıkladı
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Afrika Ulusal Kongresi'nin 114. yıldönümünde yaptığı konuşmada, parti olarak 2026 yılı için belirlenen 6 temel önceliği açıkladı. Ramaphosa, yönetim sorunlarını çözme, ekonomiyi canlandırma ve halkın güvenini yeniden kazanma vurgusu yaptı.
RUSTENBURG, 13 Ocak (Xinhua) -- Güney Afrika Cumhurbaşkanı ve Afrika Ulusal Kongresi Başkanı Cyril Ramaphosa, Kuzey Batı eyaletinin Rustenburg kentinde düzenlenen Afrika Ulusal Kongresi'nin 114. yıldönümü kutlama etkinliğinde konuşma yapıyor, 10 Ocak 2026.
Ramaphosa cumartesi günü, yönetim sorunlarını çözmek, ekonomiyi canlandırmak ve halkın güvenini yeniden kazanmak amacıyla partisinin 2026 için belirlediği 6 temel önceliği açıkladı. (Fotoğraf: Fan Haoyu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel