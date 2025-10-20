Haberler

Çumra'da Endüstriyel Kenevir Hasadı Başladı

Konya'nın Çumra ilçesinde ilk deneme ekimi yapılan endüstriyel kenevirin hasadı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Kooperatif başkanı, kenevirin su tasarrufuna yardımcı olduğunu ve çiftçiler için kazançlı bir alternatif sunduğunu belirtti.

Konya'nın Çumra ilçesinde, geçen yıl ilk deneme ekimi yapılan endüstriyel kenevirin hasadı başladı.

Çumra Anadolu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Mahmut Şenyüz, kooperatif öncülüğünde resmi prosedürleri tamamlandıktan sonra ilk deneme ekimi yapılan kenevirin, verimli ve bereketli sonuç verdiğini söyledi.

Kenevirin, Çumra topraklarını sevdiği ve ortalamanın üzerinde bir verim alındığını dile getiren Şenyüz, "Bunun üzerine bölgemizdeki çiftçiler kooperatifimize başvurarak gerekli ekim izinlerini aldı. Çiftçimizin kafasındaki 'Yetişir mi, pazarı var mı, kar ettirir mi?' gibi sorular, alınan verim ve ürüne gösterilen talep ile ortadan kalkmış oldu." ifadesini kullandı.

Şenyüz, ülke genelindeki su krizine ve su tasarrufuna değinerek, şunları kaydetti:

"Suyun tasarruflu tüketilmesi konusunda hemfikiriz. Ancak, tasarruf konusunda çiftçimizi cezbedecek bir alternatif de lazımdı. Bu alternatif kenevir oldu. Rahmetin yeteri kadar düştüğü yıllarda sulamaya dahi ihtiyaç duymuyor. Yağmur az düştüğü zaman ise bir veya iki sulama yeterli geliyor. Buğday ve arpa gibi hububat ürünlerinden bile daha az su ile yetişip daha çok verim sağlayabiliyor."

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, Konya Ovası'nın, dünyanın en önemli tarım düzlüklerinden biri olduğunu söyledi.

Kenevirin 3-4 kez sulama ile diğer birçok üründen daha yüksek gelir sağladığını belirten Bayramoğlu, "Eğer Konya'da kenevir üretimini ve işleme süreçlerini başarıyla yürütürsek, çiftçimizin gelirine ciddi katkı sunarız. Aynı zamanda kırsal kalkınmaya, sanayileşmeye ve tarımsal üretim zincirinin tümüne önemli bir katma değer kazandırmış oluruz. Bu nedenle kenevir üretiminin desteklenmesi ve teşviklerin artırılması büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
