Cumhuriyet Bayramı'nda Haluk Levent Konseri ve Yeni Park Açılışı

Cumhuriyet Bayramı'nda Haluk Levent Konseri ve Yeni Park Açılışı
Antalya'da Cumhuriyetin 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Haluk Levent'in konseri ile Edip Akbayram Gençlik Parkı açıldı. Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, parkın gençliğin sesiyle Cumhuriyet coşkusunu yaşayacağını belirtti.

Antalya'da Cumhuriyetin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sanatçı Haluk Levent, sahne aldı.

Kepez Belediyesi tarafından Duacı Mahallesi'nde yapılan Edip Akbayram Gençlik Parkı, Haluk Levent'in konseri ile açıldı.

Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, konser öncesi yaptığı konuşmada, Kepez'e asla unutulmayacak sanatçı Edip Akbayram'ın ismini verdikleri güzel bir park kazandırdıklarını belirtti.

Parkın açılışını da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri arasında gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Kocagöz, şunları söyledi:

"Edip Akbayram Gençlik Parkı'nda müzik var, spor var, bilim var, umut var. Burası gençliğin sesiyle sanatın nefesiyle Cumhuriyetin coşkusuyla yaşayacak. Hep beraber aynı şarkıları söyleyebiliyorsak, aramızda nefreti değil, sevgiyi büyütüyorsak, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet görevini yapıyor demektir. Kepez'de kökenine, inancına, düşüncesine bakmadan herkesi kucaklıyoruz. Biz eşitiz, kardeşiz, aynı toprağın evlatları aynı ağacın dallarıyız. Yardım eli uzatıyor, sevgiyi büyütüyor, Cumhuriyetin değerlerini yaşatıyoruz."???????

Konuşmanın ardından sahne alan Haluk Levent, vatandaşın katılımıyla şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
