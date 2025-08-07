Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'ndan Ümit Aktan için Başsağlığı Mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden spor spikeri Ümit Aktan için başsağlığı mesajı yayımladı. Duran, Aktan'ın spor camiasındaki önemine vurgu yaparak ailesine ve sevenlerine taziyelerini iletti.
Duran, mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Spor basınımızın önemli isimlerinden usta spiker Ümit Aktan'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine, spor basınımıza ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel