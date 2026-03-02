Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bölgemizdeki Jeopolitik Gelişmelerden Kaynaklanacak Geçici Etkilere Karşı Ön Alıcı Tedbirler Alındı"

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin dışsal etkilere karşı dirençli olduğunu belirterek, jeopolitik gelişmelere karşı ön alıcı tedbirler alındığını ifade etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin, bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat ettiğini belirterek, "Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, makroekonomik temellerin sağlam olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomimiz bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir."

Kaynak: ANKA
