Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Sudan Başbakanı İdris ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sudan Başbakanı Kamil İdris ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliğini görüştü.

Yılmaz'ın, görüşmeye ilişkin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştiren Sudan Başbakanı Sayın Kamil İdris ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik."

Köklü tarihi ve kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Sudan ile ilişkilerimizi siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda daha ileriye taşımaya kararlıyız. Sayın Başbakan'ın ülkemize ziyareti bu anlamda büyük bir önem taşıyor.

Sudan'ın birliğini, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü hem bölgesel istikrar hem de Afrika'nın huzur ve güvenliği açısından son derece önemli görüyoruz. Bu konudaki güçlü desteğimizi bu ziyaret vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz.

Bölgede çatışmaların sona ermesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve kapsamlı bir siyasi sürecin hayata geçirilmesi için diyalog ve diplomasi temelindeki tüm uluslararası çabaları da desteklemeyi sürdürüyoruz.

Türkiye olarak Sudan halkının yanında olmaya, yeniden imar ve kalkınma sürecine katkı sunmaya devam edeceğiz. Yarın Ankara'da gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının, ticaret hacmimizi daha ileri seviyelere taşıyacak, iş dünyalarımız arasındaki iş birliğini güçlendirecek ve ortak vizyonumuzu somut adımlarla pekiştirecek önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.

Nazik ziyaretleri için Sayın Başbakan'a teşekkür ediyor, dost ve kardeş Sudan halkına en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA
