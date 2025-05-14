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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Galatasaray'ı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Galatasaray'ı Tebrik Etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti ve başarılarından dolayı tüm ekibi kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray Futbol Takımını yürekten tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen teknik heyeti, yönetimi, futbolcuları ve sarı-kırmızı renklere gönül vermiş tüm Galatasaray taraftarlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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