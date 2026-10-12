Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Enflasyonla mücadele) Kent içi ulaşım konusunda mutlaka birtakım kuralların gelmesi lazım. Enflasyonun çok üzerinde artışlar yapılmaması lazım"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Enflasyonla mücadele) Kent içi ulaşım konusunda mutlaka birtakım kuralların gelmesi lazım. Enflasyonun çok üzerinde artışlar yapılmaması lazım"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Enflasyonla mücadele) Kent içi ulaşım konusunda mutlaka birtakım kuralların gelmesi lazım. Enflasyonun çok üzerinde artışlar yapılmaması lazım"
Kaynak: AA