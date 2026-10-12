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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Enflasyonla mücadele) Kent içi ulaşım konusunda mutlaka birtakım kuralların gelmesi lazım. Enflasyonun çok üzerinde artışlar yapılmaması lazım"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Enflasyonla mücadele) Kent içi ulaşım konusunda mutlaka birtakım kuralların gelmesi lazım. Enflasyonun çok üzerinde artışlar yapılmaması lazım"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Enflasyonla mücadele) Kent içi ulaşım konusunda mutlaka birtakım kuralların gelmesi lazım. Enflasyonun çok üzerinde artışlar yapılmaması lazım"

Kaynak: AA
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