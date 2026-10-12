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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Ekonomimizin temelleri sağlam, makroekonomik görünümümüz son derece sağlam. Özellikle de dünya ile mukayese ettiğimizde büyümemiz devam ediyor"

Kaynak: AA