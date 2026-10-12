Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Ekonomimizin temelleri sağlam, makroekonomik görünümümüz son derece sağlam. Özellikle de dünya ile mukayese ettiğimizde büyümemiz devam ediyor"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Ekonomimizin temelleri sağlam, makroekonomik görünümümüz son derece sağlam. Özellikle de dünya ile mukayese ettiğimizde büyümemiz devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Ekonomimizin temelleri sağlam, makroekonomik görünümümüz son derece sağlam. Özellikle de dünya ile mukayese ettiğimizde büyümemiz devam ediyor"

Kaynak: AA
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Cips istedi, dayısı sinirlendi! 8 yaşındaki çocuğun ölümünde korkunç suçlama

Cips istedi, dayısı sinirlendi! Çocuğun ölümünde korkunç suçlama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu

Ankara'da bir dönemin sonu!
Dolarda 18 ay sonra bir ilk

Dolarda 18 ay sonra bir ilk!
Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi! Son hareketi dikkat çekti

Ölmeden önceki hareketi dikkat çekti
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!
İtalya'da hastaneye giden Türk isyan etti: Ülkenizin kıymetini bilin

Acile giden vatandaş gördüklerine isyan etti
Sevim Emre ile Petek Dinçöz’ün pazar pozunda filtre başrolde

Pazar buluşmasından geriye bol filtreli bir fotoğraf kaldı
Kayseri’de polisten kaçan 17 yaşındaki sürücüye 335 bin TL ceza! Dershane parasını kaptırdı

Polisten kaçarken yakalandı: Cezayı duyunca sinir krizleri geçirdi