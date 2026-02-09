Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Brezilya Büyükelçisi Neves ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves ile görüşerek COP31 süreci, savunma sanayii, teknoloji ve yatırım alanlarında iş birliğini ele aldı; stratejik ilişkileri güçlendirme ve ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedeflerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı'nda Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Santos Neves ile küresel meselelerin yanı sıra; bu yıl ev sahipliğimizde gerçekleşecek COP31 sürecinde iş birliğimizi güçlendirme, altyapı, savunma sanayii, teknoloji ve yatırım alanlarında atılabilecek karşılıklı adımları ele aldık. Stratejik ortağımız Brezilya ile ilişkilerimizi daha üst bir kurumsal çerçeveye taşımayı, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasını hayata geçirmeyi ve ticaret hacmimizi dengeli biçimde artırarak 10 milyar dolar hedefine ulaştırmayı hedefliyoruz. Nazik ziyaretleri için Sayın Büyükelçi'ye teşekkür ediyorum."