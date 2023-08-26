Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'ndaki törene katıldı

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda tören düzenlendi.

Büyük Taarruz emrinin verildiği, merkeze bağlı Kocatepe beldesindeki törenden önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'e götürmeleri için bisiklet sporcularına Türk bayrağını teslim etti.

Yılmaz'ın, Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na çelenk koymasıyla devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin Metehan'dan Alparslan'a, Fatih'ten Atatürk'e kadar bağrından birçok büyük devlet adamı ve cihangir çıkardığını belirtti.

Yöner, Büyük Taarruz'un, durum ve şartlar ne olursa olsun, vatan ve istiklal söz konusu olduğunda her Türk'ün gücünü ve imkanlarını sonuna kadar nasıl kullanabileceğini gösteren eşsiz bir destan, Türk'ün asil karakterini ve istiklale olan tutkusunu gösteren mukaddes bir ibare olduğunu söyledi.

Ecdadın emaneti olan bu vatanı, Türk milleti ve kahraman ordusunun, koşullar ne olursa olsun, kanı ve canı pahasına daima koruyacağını ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ve aziz Türk milletinin dünya durdukça var olacağını belirten Yöner, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah ve arkadaşları başta olmak üzere vatan, millet, bayrak ve tüm mukaddes değerler adına canları feda eden şehitleri rahmetle, saygıyla, kahraman gazileri minnet ve şükranla yad etti. .

Törende Piyade Yarbay Ahmet Özdemir de katılımcılara Büyük Taarruz'da yaşananları anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti. Saygı duruşu ve atışıyla başlayan tören İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından Yılmaz, şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve dua etti.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar milletvekilleri, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ilçe ve belde belediye başkanları ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.