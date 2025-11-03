Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 41. İSEDAK Toplantısı'nı Değerlendirdi

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 41. toplantısı kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Çalışma Oturumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"41. İSEDAK Toplantısı kapsamında bugün Bakanlar Çalışma Oturumu'nu başarıyla gerçekleştirdik. İİT üyesi ülkelerle ihracat stratejilerinin geliştirilmesi, ticaretin kolaylaştırılması, helal akreditasyon sisteminin güçlendirilmesi ve yatırım uyuşmazlıklarının çözümünde Tahkim Merkezi'nin etkinliğinin artırılması konularını ele aldık.

Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek ve Gazze'deki büyük yıkımın ardından kardeşlerimizin huzur, güvenlik ve onurlu yaşamına katkı sağlayacak somut adımlar da değerlendirmelerimizin önemli başlıkları arasında yer aldı. Filistin meselesi her zeminde olduğu gibi burada da öncelikli gündemimizdir.

Üye ülkelerimizin yapıcı katkılarıyla, ortak vizyonumuzu güçlendiren verimli bir istişare ortamı oluştu. Yarın 41. İSEDAK Bakanlar Kapanış Oturumu'nda çalışmalarımızı tamamlayacağız. Toplantımıza katkı sunan tüm bakan ve heyet başkanlarına teşekkür ediyorum."