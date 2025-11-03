Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 41. İSEDAK Toplantısı'nı Değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 41. toplantısında ticaret stratejilerini, Suriye'nin yeniden inşası ve Filistin meselesini ele aldıklarını açıkladı.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 41. toplantısı kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Çalışma Oturumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"41. İSEDAK Toplantısı kapsamında bugün Bakanlar Çalışma Oturumu'nu başarıyla gerçekleştirdik. İİT üyesi ülkelerle ihracat stratejilerinin geliştirilmesi, ticaretin kolaylaştırılması, helal akreditasyon sisteminin güçlendirilmesi ve yatırım uyuşmazlıklarının çözümünde Tahkim Merkezi'nin etkinliğinin artırılması konularını ele aldık.

Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek ve Gazze'deki büyük yıkımın ardından kardeşlerimizin huzur, güvenlik ve onurlu yaşamına katkı sağlayacak somut adımlar da değerlendirmelerimizin önemli başlıkları arasında yer aldı. Filistin meselesi her zeminde olduğu gibi burada da öncelikli gündemimizdir.

Üye ülkelerimizin yapıcı katkılarıyla, ortak vizyonumuzu güçlendiren verimli bir istişare ortamı oluştu. Yarın 41. İSEDAK Bakanlar Kapanış Oturumu'nda çalışmalarımızı tamamlayacağız. Toplantımıza katkı sunan tüm bakan ve heyet başkanlarına teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bahçeli onay verdi, MHP Meclis'e sundu! O suçlarda cezalar artıyor

O suçları işleyenler yandı! Bahçeli'nin talimatıyla Meclis'e geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı

Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı
O şehrimizde kuşlar bir anda havalanıp kaçtı! Kameralar anbean kaydetti

O şehrimizde kuşlar bir anda havalanıp kaçtı! Kameralar anbean kaydetti
O ilimiz resmen şaha kalkacak! Fiyatını duyanlar 'yok artık' diyor

O ilimiz resmen şaha kalkacak! Fiyatını duyanlar "yok artık" diyor
40 kişinin ölümünden sorumlu tutulan firari sanık: İngiltere'de yerleşik düzenim var, Türkiye'ye gelemem

40 kişinin ölümüyle suçlanan sanık: Düzenim var, Türkiye'ye gelemem
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.