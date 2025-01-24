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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, KOP Eylem Planı hakkında bilgi aldı ve çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu için Konya'ya gelen Yılmaz, Konya Valiliğini ziyaret ederek, tören mangasını selamladı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Yılmaz, Vali İbrahim Akın ile bir süre basına kapalı görüştü.

Daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesine geçen Yılmaz, bir süre Başkan Uğur İbrahim Altay ile görüştü.

Cuma namazını Alaaddin Camisi'nde kılan Yılmaz ve beraberindekiler, Alaaddin Camisi'nde 8 Selçuklu sultanının kabrinin bulunduğu Selçuklu Sultanları Türbesi'nde temsili nöbet değişimini izledi.

Yılmaz'a ziyaretlerinde, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ve MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da eşlik etti.

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
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