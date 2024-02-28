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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülkenin siyasi ve ekonomik alanlardaki işbirlikleri ele alındı. KKTC'nin kalkınmasına katkı sağlayacak, pek çok farklı sektörde devam eden mevcut projelerin değerlendirildiği görüşmede, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması hazırlıkları üzerinde duruldu. Görüşmede KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülkenin siyasi ve ekonomik alanlardaki işbirlikleri ele alındı.

KKTC'nin kalkınmasına katkı sağlayacak, pek çok farklı sektörde devam eden mevcut projelerin değerlendirildiği görüşmede, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması hazırlıkları üzerinde duruldu.

Görüşmede KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu Erhan Arıklı Ünal Üstel Diplomasi Politika Ekonomi Güncel Haberler

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