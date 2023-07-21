CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ - 1
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen "Orta Vadeli Program Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantıda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen "Orta Vadeli Program Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantıda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel