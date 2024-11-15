Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Peru'da APEC Zirvesi için Resmi Ziyarette Bulundu

LİMA, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Peru Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunmak ve Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin davetlisi olarak 31. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak üzere perşembe günü Lima'ya gitti. Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, Cumhurbaşkanı Xi için karşılama töreni düzenledi.