Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Peru'da APEC Zirvesi için Resmi Ziyarette Bulundu
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin davetlisi olarak APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak üzere Lima'ya resmi bir ziyarette bulundu. Karşılama töreni düzenlendi.
LİMA, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Peru Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunmak ve Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin davetlisi olarak 31. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak üzere perşembe günü Lima'ya gitti. Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, Cumhurbaşkanı Xi için karşılama töreni düzenledi.