Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında' programında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hava sıcaklığı çok yüksekse, nem oranı çok düşükse ve hava rüzgarlı ise bırakın ormanı, ormanın yakınında, hatta açık alanda özellikle ateş yakmamanız hayati önemdedir." dedi.

Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, orman filosuna katılan yeni hava araçlarının görev yerlerine uğurlanacağını belirtti. Erdoğan, yeşil vatanın korunmasında, geliştirilmesinde, orman varlığının daha da zenginleştirilmesinde görev alanlara şükranlarını iletti.

Ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunan ve geçen cuma vefat eden "Orman Dede" olarak da bilinen Rahim Demirbaş'a rahmet dileyen Erdoğan, orman yangınlarıyla, sellerle, tabii afetlerle mücadele ederken şehit düşenleri minnetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlık olarak giderek daha sancılı bir tabloyla karşı karşıya kalındığını dile getirerek, küresel ısınma, iklim krizi ve kuraklık gibi sorunların doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı her geçen gün artırdığını vurguladı.

Yer altı ve yer üstü kaynaklarının doğru politikayla etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasının, ülkeler için en temel önceliklerden birini teşkil ettiğinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Akdeniz kuşağında yer alan bir ülke olarak tüm bu sorunlarla elbette biz de yüz yüze geliyoruz. Özellikle son yıllardaki en büyük doğal zenginliklerimizden biri olan orman varlığımız büyük bir tehdit ve tehlike altındadır. Artan sıcaklıklar, düzensiz yağışlar ve uzun süreli kuraklıklar, ormanlarımızın geleceği için ciddi riskler barındırıyor. Şu noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Son 10 yılda yanan ormanlarımızın genişliği bir önceki 10 yılda alevlere teslim olan ormanlarımızın toplam alanının iki katına ulaştı. Dünyamız 1880'den bu yana en sıcak 9 yılı geride bıraktı. 2024 senesi son 145 yılın en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. 23 Temmuz 2024'te son 145 yılın en sıcak gününü geçirdik."

"Ateş yakmak felakete davetiye çıkarmak demektir"

Erdoğan, artık eskisinden çok daha büyük, çok daha yıkıcı orman yangınlarıyla mücadele edildiğine dikkati çekerek, bu yangınların yalnızca ağaçları değil, binlerce canlıyı, verimli toprakları ve hatta yerleşim yerlerini de yok ettiğini söyledi.

Ekonomik kayıpların, ekolojik dengenin aldığı hasarla çok daha uzun vadeli etkilere, zararlara yol açtığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meteorolojik veriler, içinde bulunduğumuz 2025'in bir önceki yıla göre daha sıcak geçeceğini gösteriyor. Artık yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde üç kritik noktanın altını çizmek istiyorum. Eğer hava sıcaklığı çok yüksekse, nem oranı çok düşükse ve hava rüzgarlı ise bırakın ormanı, ormanın yakınında, hatta açık alanda özellikle ateş yakmamanız hayati önemdedir. Böyle bir durumda ateş yakmak felakete davetiye çıkarmak demektir. Bunun da adı gaflet değilse açık söylüyorum, büyük bir ihanettir. 86 milyonun her birinin bu konuda azami dikkat göstermesini bekliyor, 'Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun' diyorum."

(Sürecek)