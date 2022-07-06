Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar ve şair Erdem Bayazıt'ı vefatının 14. yılında andı
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Bayazıt'ı ebedi aleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Bayazıt'ı ebedi aleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Muhabir: Mehmet Tosun
AA / Güncel