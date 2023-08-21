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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun, ekonomi kadrolarımız işinin ehli. Enflasyonu yine tek haneye AK Parti kadrolarının...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun, ekonomi kadrolarımız işinin ehli. Enflasyonu yine tek haneye AK Parti kadrolarının düşüreceğine inansınlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun, ekonomi kadrolarımız işinin ehli. Enflasyonu yine tek haneye AK Parti kadrolarının düşüreceğine inansınlar."

Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel

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