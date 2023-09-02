Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnafı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir bakkalı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir bakkalı ziyaret etti.

Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergahtaki bir bakkala girdi. İş yerindeki müşteriler ve çevredeki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, esnafa "Hayırlı kazançlar" diledi.

Esnafla ve vatandaşla fotoğraf çektiren Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı.