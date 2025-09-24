Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Abd İş Konseyi Başkanı Ulukaya ve ABD'li Üst Düzey Şirket Yöneticileriyle Görüştü

Haberler

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya ve ABD'li üst düzey şirket yöneticileriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya, Konsey üyeleri ve ABD'li üst düzey şirket yöneticileriyle Türkevi'nde görüştü.

Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat yer aldı.

