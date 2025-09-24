Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ulukaya ve ABD'li üst düzey şirket yöneticileriyle görüştü
NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya ve ABD'li üst düzey şirket yöneticileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ulukaya, Konsey üyeleri ve ABD'li üst düzey şirket yöneticileriyle Türkevi'nde görüştü.

Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
