Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen parazitlerden arınacak, finans piyasamız yoluna devam edecektir"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen parazitlerden arınacak, finans piyasamız yoluna devam edecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen parazitlerden arınacak, finans piyasamız yoluna devam edecektir"
Kaynak: AA