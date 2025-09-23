Erdoğan, Türk-Amerikan İlişkilerine Vurgu Yaptı

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk-Amerikan ilişkilerinin müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde ilerletilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkan Trump'ın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temaslarımız yoğunlaşmaya, kurumlarımız arasındaki yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı." dedi.

Erdoğan, Rockefeller Center'da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından verilen akşam yemeğine katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, Amerika'daki Türk toplumunun dayanışma ruhu ve birlik içerisinde hareket ettiklerini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Amerika'nın dört bir yanından kilometrelerce mesafe kat ederek, bugün burada bizlerle beraber olmanızı, gönül birlikteliğimizin en güçlü tezahürü olarak görüyorum." diyen Erdoğan, bu birlik ruhunun daima canlı tutulmasına destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarını tebrik etti.

Amerika'da yaşayan Türk toplumunun, ülkenin sosyal, siyasi, ekonomik ve akademi hayatında giderek daha fazla görünür olduklarını müşahede ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başta bu salonda bulunan dostlarımız olmak üzere sizlerin başarılarıyla iftihar ettiğimizi bilmenizi isterim. Her birinizi emeğiniz, azminiz ve mücadeleniz için kutluyorum. Amerika'ya farklı vesilelerle gelen bir kardeşiniz olarak şu gerçeği çok net biliyorum. Sizler, Türkiye ve Amerika arasında kurduğunuz bağlar ve ikinci vatanınız Amerika'nın ekonomik ve sosyal hayatına yaptığınız katkılarla çok önemli roller üstleniyorsunuz. Ayrıca ülkemizin, kültürümüzün ve medeniyet değerlerimizin Amerikan halkına anlatılması noktasında bir köprü işlevi görüyorsunuz. Burada yürüttüğünüz çalışmalarda daima yanınızda olduğumuzu, temsilciliklerimiz ve diğer kurumlarımız vasıtasıyla sizlere destek vermeye çalıştığımızı biliyorsunuz. Türk-Amerikan toplumuna her alanda destek olmayı inşallah bundan sonra da sürdüreceğiz."

"İlişkilerinin müttefiklik temelinde ilerletilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Dünyada yaşanan köklü değişimden dış politikanın da etkilendiğini, dış politika aktörlerinin artık sadece devletlerden, sadece temsilcilerden ibaret olmadığını ifade eden Erdoğan, diaspora gruplarının da bir o kadar etkili olduğuna işaret etti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk diasporasının öncü şahsiyetleri olarak bu konuda hepinize önemli sorumluluklar düşüyor. Nüfusu yarım milyona yaklaşan Türk-Amerikan toplumunun yerel ve federal düzeyde siyaset arenasında daha fazla rol alması, böylece temsil seviyesinin artırılması çok önemlidir. Diplomasiden güvenliğe, ekonomiden teknolojiye birçok alanda kutuplaşmanın yaşandığı mevcut ortam, Türkiye ve Amerika dayanışmasını her zamankinden çok daha kritik, çok daha vazgeçilmez hale getirmiştir. Türk-Amerikan ilişkilerinin müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde ilerletilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği, güvenlik, ticaret yatırımlar enerji ve eğitim gibi pek çok alanda çeşitlenerek derinleşiyor. Başkan Trump'ın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temaslarımız yoğunlaşmaya, kurumlarımız arasındaki yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı. Sayın Trump ile yıllara sari geliştirdiğimiz samimi dostluk sayesinde gündemimizdeki bazı pürüzlerin giderilmesi yönünde karşılıklı bir irade oluştu. Başta Gazze krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye olmak üzere coğrafyamızdaki gelişmelere dair hem kendisiyle hem de ekibiyle sürekli istişare içerisindeyiz."

Büyükelçi Barrack'ın bu olumlu atmosfere samimi gayretleri ile ciddi katkısının olduğunu belirten Erdoğan, "İkili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara yükseltme, karşılıklı yatırımlarımızı artırma irademiz bakidir. İnşallah perşembe günü Washington DC'de kendisi ile bir araya geleceğiz. Ziyaretimizde birçok kritik konuyu ele alma fırsatı bulacağız." diye konuştu.

(Sürecek)