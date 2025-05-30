Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko takımını kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko basketbol takımını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko basketbol takımını kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabulde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basketbolcular ve teknik heyeti tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, takımla fotoğraf çektirdi.

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma, Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow ise peluş Yellow hediye etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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