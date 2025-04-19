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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum. Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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