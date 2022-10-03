Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler"
Güncel Haberler
Salonun iç/genel planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdaki konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Salonun iç/genel planı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdaki konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı."
Kaynak: AA / Cemaleddin Turan - Güncel