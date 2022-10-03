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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler"

Güncel Haberler

Salonun iç/genel planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdaki konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Salonun iç/genel planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdaki konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı."

Kaynak: AA / Cemaleddin Turan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı Güncel Haberler

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