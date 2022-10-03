Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler" Güncel Haberler Salonun iç/genel planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdaki konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Salonun iç/genel planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdaki konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı." Güncel Kaynak: AA / Cemaleddin Turan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.