Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent'te gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'nin ardından Özbekistan'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki temaslarını tamamladı. Erdoğan, Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'nin ardından Özbekistan'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket etti. İslam Kerimov Taşkent Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve eşi Nurgül Bekar ile bazı yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı yetkililer de Ankara'ya gitti. - TAŞKENT