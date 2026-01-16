Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ve heyetini Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ta yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
