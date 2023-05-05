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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Millet İttifakı) Şayet 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı hayalimize sahip çıkmazsak, bu zihniyet ülkenin tepesine kara bulut gibi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Şayet 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı hayalimize sahip çıkmazsak, bu zihniyet ülkenin tepesine kara bulut gibi...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Şayet 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı hayalimize sahip çıkmazsak, bu zihniyet ülkenin tepesine kara bulut gibi çökecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Şayet 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı hayalimize sahip çıkmazsak, bu zihniyet ülkenin tepesine kara bulut gibi çökecek."

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Millet İttifakı 14 Mayıs Güncel Haberler

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