Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Şayet 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı hayalimize sahip çıkmazsak, bu zihniyet ülkenin tepesine kara bulut gibi...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Şayet 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı hayalimize sahip çıkmazsak, bu zihniyet ülkenin tepesine kara bulut gibi çökecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Şayet 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı hayalimize sahip çıkmazsak, bu zihniyet ülkenin tepesine kara bulut gibi çökecek."
Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı?— Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023
Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel