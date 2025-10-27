Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Descalzi'yi kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Claudio Descalzi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Claudio Descalzi ile görüştü. Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer aldı.