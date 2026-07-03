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Erdoğan-Meloni telefon görüşmesi

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Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesini beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
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