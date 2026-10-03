Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malınan el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malınan el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malınan el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak"
Kaynak: AA