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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malınan el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malınan el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malınan el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak"

Kaynak: AA
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