Haberler

Erdoğan, Rahmi Koç ve Semahat Arsel'i Kabul Etti

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
