Erdoğan ve Zelenskiy İstanbul'da Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İstanbul'daki çalışma toplantısında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede liderler, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşında barış arayışları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye'nin desteğinin süreceğini, bölgenin daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak Karadeniz'de seyrüsefer emniyetine büyük önem atfettiklerini ve enerji arz güvenliğinin mühim olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna ile karşılıklı ticaret hacmini artırmakta kararlı olduğunu, bunun için gerekli adımları atmayı sürdüreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın Körfez ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına 90+10'daki golle tutundu
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor

Görevden alınan generalden Trump'ı küplere bindirecek veda mesajı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı

Sürekli tehdit ediyor ama... Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı