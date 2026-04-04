Erdoğan ve Zelenskiy İstanbul'da Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İstanbul'daki çalışma toplantısında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede liderler, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşında barış arayışları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye'nin desteğinin süreceğini, bölgenin daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak Karadeniz'de seyrüsefer emniyetine büyük önem atfettiklerini ve enerji arz güvenliğinin mühim olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna ile karşılıklı ticaret hacmini artırmakta kararlı olduğunu, bunun için gerekli adımları atmayı sürdüreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın Körfez ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.