Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İklim krizi) Böyle evrensel bir mücadelede salt hükümetlerin gayretiyle başarıya ulaşılamaz. İş dünyasının da elini taşın altına koyarak sorumluluk üstlenmesi gerekir"

Kaynak: AA