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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İklim krizi) Böyle evrensel bir mücadelede salt hükümetlerin gayretiyle başarıya ulaşılamaz. İş dünyasının da elini taşın altına koyarak sorumluluk üstlenmesi gerekir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İklim krizi) Böyle evrensel bir mücadelede salt hükümetlerin gayretiyle başarıya ulaşılamaz. İş dünyasının da elini taşın altına koyarak sorumluluk üstlenmesi gerekir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İklim krizi) Böyle evrensel bir mücadelede salt hükümetlerin gayretiyle başarıya ulaşılamaz. İş dünyasının da elini taşın altına koyarak sorumluluk üstlenmesi gerekir"

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
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