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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İklim hedefleri) Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken, bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İklim hedefleri) Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken, bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İklim hedefleri) Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken, bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir"

Kaynak: AA
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