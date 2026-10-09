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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hali hazırda 4 bin 858 kilometrelik demiryolu hattının yapımı sürüyor. 2053 için hedefimiz demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 km'ye yükseltmektir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hali hazırda 4 bin 858 kilometrelik demiryolu hattının yapımı sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hali hazırda 4 bin 858 kilometrelik demiryolu hattının yapımı sürüyor. 2053 için hedefimiz demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 km'ye yükseltmektir."

Kaynak: AA
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