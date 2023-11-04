Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

AK Parti Güneysu İlçe Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Erdoğan, ana baba ocağında, uzun bir aradan sonra hemşehrileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana uzun bir sürenin geçtiğini, en son seçimlerde Rize'ye geldiğini anımsatan Erdoğan, seçim sonrası ziyaretlerine en fazla oy alan illerden başlayarak Bayburt ve Gümüşhane'yi ziyaret ettiğini anımsattı.

Yapacakları çok işin olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Hep beraber el ele vereceğiz. Eğitimden sağlığa, adalete, ulaşıma... Bütün bunlarla Türkiye'yi çok daha farklı bir yere taşıyacağız. Yarın toplu açılışları gerçekleştirmek için buradayız. Rize ve Ayder'deki kentsel dönüşümleri yerinde göreyim istedim. Bütün bunları inşallah yerinde görerek adımlarımızı atacağız. Beş, altı ay sonra malum belediye seçimleri var. Yerel seçimlerde de başta Rize merkez olmak üzere ev ev dolaşarak ilçelerimizi de inşallah partimize kazandırmanızı istiyorum. Malum, son seçimlerde milletvekili sayımızda bir düşüş yaşadık. Herhalde yerel seçimlerde aynı düşüşü yaşamayız. Bunun için çok farklı bir gayret gerekecek. Bu gayretlerle inşallah Rize ve ilçelerinden çok güçlü bir ses çıkaralım istiyorum."

Erdoğan, yarın Rize Valiliği ve Belediyesini de ziyaret edeceğini, kentin eksiklerini süratle nasıl gidereceklerinin planlamasını yapacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterdikleri ilgi dolayısıyla hemşehrilerine ve AK Parti Güneysu İlçe Gençlik Kolları teşkilatına teşekkür etti.

Erdoğan, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.