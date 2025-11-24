Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'daki temaslarının ardından yurda döndü

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "G20 Liderler Zirvesi" için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TUR" uçağı, 01.40'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de yurda geldi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
