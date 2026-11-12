Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi'nde ilerleme sağlandığını, projenin Doğu-Batı ticaretinde yepyeni bir güzergahı ortaya çıkartacağını, enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini güçlendirecek adımların sürdürüleceğini belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi'nde ilerleme sağlandığını, projenin Doğu-Batı ticaretinde yepyeni bir güzergahı ortaya çıkartacağını, enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini güçlendirecek adımların sürdürüleceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi'nde ilerleme sağlandığını, projenin Doğu-Batı ticaretinde yepyeni bir güzergahı ortaya çıkartacağını, enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini güçlendirecek adımların sürdürüleceğini belirtti
Kaynak: AA