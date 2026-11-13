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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın kardeşliğe bir boyut daha kazandıracağını, geçen yıl yürürlüğe giren Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın da ülkeleri karşılıklı ticaret hacmi hedefine biraz daha yaklaştırdığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın kardeşliğe bir boyut daha kazandıracağını, geçen yıl yürürlüğe giren Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın da ülkeleri karşılıklı ticaret hacmi hedefine biraz daha yaklaştırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın kardeşliğe bir boyut daha kazandıracağını, geçen yıl yürürlüğe giren Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın da ülkeleri karşılıklı ticaret hacmi hedefine biraz daha yaklaştırdığını belirtti.

Kaynak: AA
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