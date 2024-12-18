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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidiyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere yarın Mısır'ı ziyaret edecek. Zirvede ana gündem maddesi "Suriye" olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere yarın Mısır'a gidecek.

ERDOĞAN, MISIR'A GİDİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın 11'inci D-8 Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gideceğini bildirdi.

ANA GÜNDEM SURİYE

Altun, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız, 'Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek' temasıyla düzenlenecek zirveye hitapta bulunacak, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin özel oturuma katılacaktır. Zirveye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanımız, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla fikir teatisinde bulunacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidiyor
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVEFA:

Yolun açık, zinnin pek olsun Reis, inşallah yakında İsrail ziyaretlerini de görürüz!!!

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Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

20 Aralık ta da Mardin de olacak boş günü yok maşaAllah . Beden mi dayanır , hem cumhurbaşkanı hep parti genel başkanı olmak.

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Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

3-5 yalan atar gelir

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