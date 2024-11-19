- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından aile fotoğrafına katıldı

RIO DE JANEIRO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından çekilen aile fotoğrafına katılarak, ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından çekilen aile fotoğrafına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü sohbet etti.