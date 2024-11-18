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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde Liderlerle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde Liderlerle Bir Araya Geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rio de Janeiro'daki G20 Liderler Zirvesi'nde MIKTA Liderler Buluşması sonrası aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fotoğraf sırasında Hindistan ve Vietnam başbakanları ile sohbet eden Erdoğan, ayrıca Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde MIKTA Liderler Buluşması'nın ardından G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekilirken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile yan yana durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile sohbet etti. Fotoğraf çekimi esnasında liderler, birbirlerinin elini tuttu ve alkış tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile de görüştü.

Kaynak: ANKA / Güncel
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